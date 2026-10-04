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Ümraniye'de hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

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Ümraniye'de hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı
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Ümraniye'de Çamlık Mahallesi İkbal Caddesi'nde dün saat 21.30 sıralarında sokaktan caddeye çıkan hafif ticari araca motosiklet çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ÜMRANİYE'de sokaktan caddeye çıkan hafif ticari araca, motosiklet çarptı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Çamlık Mahallesi İkbal Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet, sokaktan caddeye çıkan hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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