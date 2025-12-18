Haberler

Ümraniye'de "Gönülden Gönüle Giyim Mağazası" sosyal dayanışmayı güçlendiriyor

Güncelleme:
Ümraniye Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileler için 'Gönülden Gönüle Giyim Mağazası'nı hizmete sundu. Mağaza, vatandaşlara alışılmış yardım modlarının ötesinde bir alışveriş deneyimi sunarak toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor.

Ümraniye Belediyesinin "Gönülden Gönüle Giyim Mağazası", ilçedeki toplumsal dayanışmanın güvenli, saygılı ve sürdürülebilir bir adresi olarak hizmet veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2020'den beri Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelerin geldiği mağaza, vatandaşlara alışılmış yardım modellerinin ötesinde bir deneyim sunuyor.

Belirlenen periyotlar dahilinde mağazaya gelen hak sahipleri, kimlik numaralarıyla giriş yapıp, ihtiyaçlarına uygun ürünleri, bir mağazadan alışveriş yapar gibi seçme imkanına sahip oluyor. Bu sayede yardım süreci, doğal ve güvenli alışveriş ortamı içinde gerçekleşiyor.

Burada yer alanlar kullanılmamış ve mağazalardan temin edilmiş ürünlerden oluşuyor. Kadın, erkek, çocuk ve bebek giyiminden ayakkabıya kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan mağaza, kalite ve tasarım açısından piyasa standartlarıyla birebir örtüşen seçenekler barındırıyor. Böylece vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılarken modern ve nitelikli bir alışveriş deneyimi yaşıyor.

Mağazanın iç düzeni, raf yerleşimi ve genel tasarımının bu yaklaşımı destekleyecek şekilde planlanmasıyla ziyaretçilerin kendilerini rahat ve güvende hissetmeleri amaçlanıyor.

Sosyal destek anlayışı, saygı, özen ve mahremiyet ilkeleriyle bütünleşiyor.

"Gönülden Gönüle Giyim Mağazası", vatandaşlara değerli olduklarını hissettiren ve toplumsal dayanışma kültürünü güçlendiren bir model olarak öne çıkıyor.

Proje, ilçede sosyal belediyeciliğin çağdaş ve zarif bir yansıması olarak hizmet vermeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
