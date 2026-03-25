Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti;Vahap Canbay'ın saldırı sonrası görüntüleri ortaya çıktı

Ümraniye'de gerçekleştirilen silahlı saldırıda futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetti. Olay sonrası rapçi Vahap Canbay'ın panik yaşadığı ve dua ettiği anlar ortaya çıktı. Saldırıyla ilgili 7 şüpheli tutuklandı.

ÜMRANİYE'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin hemen sonrasında rapçi Vahap Canbay'ın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Canbay'ın panik yaşadığı ve dua ettiği görülüyor.

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan (21) yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Kurşunların hedefi olan futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R., H.C.A., M.K., E.T. tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde, saldırıyı yapan şüphelilerin içinde bulunduğu araçların olay yerine gelmesi ve cinayet anına ilişkin anlar yer aldı.

SALDIRININ HEMEN SONRASI ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER

Cinayetinin hemen sonrasında rapçi Vahap Canbay'ın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Canbay'ın panik yaşadığı ve dua ettiği görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
