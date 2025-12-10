Haberler

Ümraniye Belediyesi "Asude Engelsiz Yaşam Kafe" projesini hayata geçirdi

Ümraniye Belediyesi 'Asude Engelsiz Yaşam Kafe' projesini hayata geçirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ümraniye Belediyesi, özel gereksinimli bireyler için tasarlanmış Asude Engelsiz Yaşam Kafe'yi hizmete sundu. Proje, engelli bireylerin sosyal yaşama katılımını desteklemeyi hedefliyor.

Ümraniye Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin rahatça sosyalleşebileceği ve yeteneklerini sergileyebileceği Asude Engelsiz Yaşam Kafe'yi hizmete sundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje, engelli bireylerin sosyal yaşama daha aktif ve özgüvenli katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirildi.

Ahmet Niyazi Mert Parkı'nda açılan kafe, erişilebilir mimarisi, kapsayıcı hizmet anlayışı ve konforlu yapısıyla herkesin kullanımına açık yeni bir sosyal buluşma noktası olarak hizmete başladı.

Toplumsal hayata katılımı güçlendirmeyi hedefleyen kafe özel gereksinimli bireylerin rahatça sosyalleşebileceği, yeteneklerini sergileyebileceği ve toplumla güçlü bağlar kurabileceği şekilde özel olarak tasarlandı.

Kafe, geniş iç hacmi, engelli dostu fiziksel düzenlemeleri ve işitme-görme engellilere yönelik özel çözümleriyle herkes için erişilebilir bir ortam sunuyor. 80 kişilik kapasitesiyle 10.30-19.30 saatleri arasında hizmet veren kafede, engelli kimlik kartını ibraz eden misafirler çayı ücretsiz içebiliyor.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
Türkiye'nin en büyük ambalaj şirketi Multipak iflas etti

Alanında Türkiye'nin en büyüğüydü! Dev marka resmen iflas etti
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuğun kolunu kırarak intikam aldı

9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki arkadaşından böyle "intikam" aldı
Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış, bir de şantaj yapmış

Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
title