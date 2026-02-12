İstanbul'da İki Özbek Kadının Ölümü: Hurda Toplayıcıyı Şok Eden Bulgu
Şişli'de bir hurda toplayıcı tarafından çöp konteynerinde bulunan Durdona Khakımova'nın öldürüldüğü tespit edildi. Öte yandan, Ümraniye'deki evde yine Özbekistanlı bir başka kadın, Ergashalieva Sayyora'nın da öldürüldüğü belirlendi.
