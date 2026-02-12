Haberler

İstanbul'da İki Özbek Kadının Ölümü: Hurda Toplayıcıyı Şok Eden Bulgu

Güncelleme:
Şişli'de bir hurda toplayıcı tarafından çöp konteynerinde bulunan Durdona Khakımova'nın öldürüldüğü tespit edildi. Öte yandan, Ümraniye'deki evde yine Özbekistanlı bir başka kadın, Ergashalieva Sayyora'nın da öldürüldüğü belirlendi.

İSTANBUL, Şişli'de hurda toplayıcı tarafından cesedi çöp konteynerinde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'nın öldürüldüğü Ümraniye'deki evde yine Özbekistanlı Ergashalieva Sayyora'nın öldürüldüğü ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
