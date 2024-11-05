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Ümraniye'de Çatı Katında Yangın: Patlama Meydana Geldi

Ümraniye'de Çatı Katında Yangın: Patlama Meydana Geldi
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Ümraniye'de bir binanın çatı katında tadilat sırasında çıkan yangın, patlamaya neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti, olayda yaralanan olmadı.

Ümraniye'de binanın çatı katında tadilat sırasında çıkan ve patlamanın da yaşandığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatı katında bir ustanın pürmüzle çalışma yaptığı sırada yangın çıktı. Çatı katında bir süre sonra patlama meydana geldi.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bina önünde güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri müdahale ederek yangını söndürdü.

Görgü tanığı Furkan Demirtaş, ustanın çalışma yaptığı pürmüzü bırakmasından sonra yangının çıktığını ve olayda yaralanan olmadığını ifade etti.

Yangın anı, çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, alevlerin binanın çatısını sarması ve yoğun duman yükselmesi yer aldı.

Kaynak: AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel
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