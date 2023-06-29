Ümraniye'de çatı katında çıkan yangında bir kadın ve bebek dumandan etkilendi

Ümraniye'de bir apartmanın çatı katındaki dairede çıkan yangın söndürülürken, bir kadın ve 6 aylık bebek dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Ümraniye'de bir apartmanın çatı katındaki dairede çıkan yangın söndürülürken, bir kadın ve 6 aylık bebek dumandan etkilendi.

Altınşehir Mahallesi Şenel Sokak'taki 3 katlı binanın çatı katındaki dairede yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangında çatı katındaki dairede bulunan bir kadın ile 6 aylık kız bebeği dışarı çıkarttı. Dumandan etkilenen kadın ile bebeğe olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının elektrik kablosundan çıktığı iddia edildi.