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Ümraniye'de çatı katında çıkan yangında bir kadın ve bebek dumandan etkilendi

Ümraniye'de çatı katında çıkan yangında bir kadın ve bebek dumandan etkilendi

Güncel Haberler

Ümraniye'de bir apartmanın çatı katındaki dairede çıkan yangın söndürülürken, bir kadın ve 6 aylık bebek dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Ümraniye'de bir apartmanın çatı katındaki dairede çıkan yangın söndürülürken, bir kadın ve 6 aylık bebek dumandan etkilendi.

Altınşehir Mahallesi Şenel Sokak'taki 3 katlı binanın çatı katındaki dairede yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangında çatı katındaki dairede bulunan bir kadın ile 6 aylık kız bebeği dışarı çıkarttı. Dumandan etkilenen kadın ile bebeğe olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının elektrik kablosundan çıktığı iddia edildi.

Kaynak: AA / Alptekin Soykan - Güncel

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