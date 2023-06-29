Ümraniye'de çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Ümraniye'de bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, mahalle sakinlerinde paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak bir itfaiye eri yaralandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor.