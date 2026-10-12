Haberler

Ümraniye'de Can Gür İlkokulunda 3 özel eğitim sınıfı açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ümraniye'de Can Gür İlkokulunda 3 özel eğitim sınıfı açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ümraniye'de WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu ve İyilik Kulübü işbirliğiyle Can Gür İlkokuluna yapılan 3 özel eğitim sınıfı törenle hizmete girdi.

Ümraniye'de WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu ve İyilik Kulübü işbirliğiyle Can Gür İlkokuluna yapılan 3 özel eğitim sınıfı törenle hizmete girdi.

Özel gereksinimli çocukların eğitimine katkı sunmak amacıyla yenilenen sınıfların açılış töreni, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Törende konuşan Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, yeni eğitim döneminin ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, pazartesi sabahı burada olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Bayrağın büyük mücadelelerle kazanıldığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bağımsızlığımıza, bayrağımıza sahip çıkacağız. Bizler sizleri çok seviyoruz. Geleceğin Türkiye'sinde biz de güçlü olmak zorundayız. Nasıl ecdadımız kanlarıyla şehit olarak bunu yaptıysa, sizler de çok çalışarak, kendinizi çok geliştirerek, geleceğin Türkiye'sinde iyi yetişmiş gençler olacaksınız. Sizlerin yanındayız. Bütün devlet kurumlarımız, aileleriniz, öğretmenleriniz bu amaçla sizlere destek oluyor. Bizler bu yolda sizlere başarılar diliyoruz. Allah zihin açıklığı versin."

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da yerel yönetim olarak eğitime her zaman öncelik verdiklerini belirterek, Can Gür İlkokuluna yapılan yatırımları anlattı. Okulu yapan hayırsever kişinin de törende olduğunu vurgulayan Yıldırım, "2022 yılında okulumuz belediyemizin katkılarıyla bu hale geldi. Çocuklar 5 senedir burada eğitim görüyorsunuz. Başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ise eğitimde işbirliğinin önemine işaret ederek, okulların fiziki ve eğitsel kalitesini artırmak için yoğun gayret içerisinde olduklarını ifade etti.

Özel, "Burada öğretmenlerimizin, velilerimizin çok büyük katkısı var. Sayın Kaymakamımızın, Sayın Belediye Başkanımızın vermiş olduğu desteklerle, hayırseverlerimizin destekleriyle okullarımız günbegün daha iyiye gidiyor, daha da güvenli hale geliyor." dedi.

Başarıya ulaşmak için çok çalışılması gerektiğini vurgulayan Özel, çocuklardan anne, baba ve öğretmenlerinin sözünden çıkmamalarını, bol bol kitap okuyup spor ve sanatla ilgilenmelerini istedi.

Tören, konuşmaların ardından protokol üyelerinin özel eğitim sınıflarının açılış kurdelesini kesmesi ve sınıfları inceleyerek öğrencilerle bir araya gelmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Deniz Işın evinin yakınında tacize uğradığını anlattı

Ünlü oyuncu evinin yakınında tacize uğradı: Bağıra bağıra uzaklaştım
Konyaaltı’nda feci kaza! 50 metrelik uçuruma yuvarlanan araçta can kaybı 3'e yükseldi

50 metrelik uçurum 3 can aldı
Sevim Emre ile Petek Dinçöz’ün pazar pozunda filtre başrolde

Pazar buluşmasından geriye bol filtreli bir fotoğraf kaldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz fon krizinde yol haritasını anlattı! 131 fon karantinada

455 bin yatırımcıyı ilgilendiren karar! Bunu yapanlara ödeme yok
Yeşilçam oyuncusu Nihat Ziyalan hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nihat Ziyalan hayatını kaybetti
İki ülke sınırındaki altın madenine hava saldırısı! 72 madenci hayatını kaybetti

Altın madeninde katliam! Bölge cansız bedenlerle dolup taştı
Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan'da Aliyev'i zora sokacak görüntü

Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan'da Aliyev'i zora sokacak görüntü
Ufuk Beydemir’in hamile sevgilisi Hollandalı şarkıcı çıktı

Bebek müjdesi, şimdi aşk ilanı! Ünlü şarkıcının sevgilisi bakın kimmiş
17 yaralının olduğu kaza kamerada! Vali dayanamadı tek cümle söyledi

17 yaralının olduğu kaza kamerada! Vali dayanamadı tek cümle söyledi
Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi

Arda'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi

Dev havayolu şirketinde kriz! Talimat geldi, pilotlara yasak kondu

Dev havayolu firması karıştı! Talimat sonrası pilotlara yasak geldi