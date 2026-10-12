Ümraniye'de Can Gür İlkokulunda 3 özel eğitim sınıfı açıldı

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Ümraniye'de WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu ve İyilik Kulübü işbirliğiyle Can Gür İlkokuluna yapılan 3 özel eğitim sınıfı törenle hizmete girdi.

Özel gereksinimli çocukların eğitimine katkı sunmak amacıyla yenilenen sınıfların açılış töreni, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Törende konuşan Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, yeni eğitim döneminin ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, pazartesi sabahı burada olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Bayrağın büyük mücadelelerle kazanıldığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bağımsızlığımıza, bayrağımıza sahip çıkacağız. Bizler sizleri çok seviyoruz. Geleceğin Türkiye'sinde biz de güçlü olmak zorundayız. Nasıl ecdadımız kanlarıyla şehit olarak bunu yaptıysa, sizler de çok çalışarak, kendinizi çok geliştirerek, geleceğin Türkiye'sinde iyi yetişmiş gençler olacaksınız. Sizlerin yanındayız. Bütün devlet kurumlarımız, aileleriniz, öğretmenleriniz bu amaçla sizlere destek oluyor. Bizler bu yolda sizlere başarılar diliyoruz. Allah zihin açıklığı versin."

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da yerel yönetim olarak eğitime her zaman öncelik verdiklerini belirterek, Can Gür İlkokuluna yapılan yatırımları anlattı. Okulu yapan hayırsever kişinin de törende olduğunu vurgulayan Yıldırım, "2022 yılında okulumuz belediyemizin katkılarıyla bu hale geldi. Çocuklar 5 senedir burada eğitim görüyorsunuz. Başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ise eğitimde işbirliğinin önemine işaret ederek, okulların fiziki ve eğitsel kalitesini artırmak için yoğun gayret içerisinde olduklarını ifade etti.

Özel, "Burada öğretmenlerimizin, velilerimizin çok büyük katkısı var. Sayın Kaymakamımızın, Sayın Belediye Başkanımızın vermiş olduğu desteklerle, hayırseverlerimizin destekleriyle okullarımız günbegün daha iyiye gidiyor, daha da güvenli hale geliyor." dedi.

Başarıya ulaşmak için çok çalışılması gerektiğini vurgulayan Özel, çocuklardan anne, baba ve öğretmenlerinin sözünden çıkmamalarını, bol bol kitap okuyup spor ve sanatla ilgilenmelerini istedi.

Tören, konuşmaların ardından protokol üyelerinin özel eğitim sınıflarının açılış kurdelesini kesmesi ve sınıfları inceleyerek öğrencilerle bir araya gelmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA