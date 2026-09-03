Ümraniye'de 2 kilo altın hırsızlığı: 2 gözaltı

Ümraniye'de bir evden 2 kilogram altın ile para ve ziynet eşyası çalınmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstiklal Mahallesi'nde 27 Ağustos'ta bir evden 2 kilogram altın, 850 avro ve 130 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyalarının çalınmasına ilişkin polis ekiplerince çalışma yapıldı.

Ekipler, şüphelilerin olay öncesi ve sonrasındaki güzergahlarını belirlemek amacıyla 170 güvenlik kamerasına ait toplam 120 saatlik görüntüyü inceledi.

İncelemeler sonucu kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için Tuzla'nın Aydınlı Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerden Y.U. (20) ile olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen E.K. (19) gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada çalınan ziynet eşyalarının bir bölümü ele geçirildi.

Hırsızlık olayına karışan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin hırsızlık için geldikleri binaya giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, binaya giren şüpheli 3 kadının yüzlerinin görünmemesi için şapka taktığı, 2'sinin içeri girdikten sonra merdivenlere yöneldiği, birinin de binanın kapısının kapanmaması için araya engel koyduğu görülüyor.

Kaynak: AA