Ümraniye'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 yaralı

ÜMRANİYE'de bir alışveriş merkezindeki kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş merkezinde bulunan bir kafeye henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı düzenlendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralandığı belirlenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise kafede çalışmalarda bulundu. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı