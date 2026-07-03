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Ümraniye'de bir alışveriş merkezindeki silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

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Ümraniye'de bir alışveriş merkezinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ümraniye'de bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Necip Fazıl Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde bulunan alışveriş merkezinde kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli veya şüphelilerce silahla ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür
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