Ümraniye'de bir alışveriş merkezindeki silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Ümraniye'de bir alışveriş merkezinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Ümraniye'de bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Necip Fazıl Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde bulunan alışveriş merkezinde kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli veya şüphelilerce silahla ateş açıldı.
Açılan ateş sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür