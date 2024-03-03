Ümraniye'de 9 yeni taksi durağı hizmete açıldı

Ümraniye Belediyesinin, vatandaşların daha işlevsel taksi duraklarından hizmet alması için yapımını tamamladığı 9 taksi durağının açılışı yapıldı.

Kenttur Taksi Durağının yer aldığı Minik Dostlar Parkı'ndaki açılışta konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 16 milyon nüfuslu İstanbul'a büyük projeler yapılması gerektiğini söyledi.

Yıldırım, "Öyle küçük projelerle milleti aldatmayla olmaz. İnanıyorum ki halkımız İstanbul'u muradına erdirecek. Ümraniye'de de beni unutmayın." dedi.

Ümraniye'de 7-8 taksi durağı daha yapacaklarını kaydeden Yıldırım, bunlarla ilçenin taksi durağı probleminin ortadan kalkacağını ifade etti.

Açılışta, Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın ile AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya da birer selamlama konuşması yaptı.

Taksi duraklarının yeni görünümüyle ilgili kısa film izletilen programda, dua edildi.

Protokol üyelerinin kurdeleyi kesmesiyle Saray, Tantavi, Kenttur, Soyak Site, Çamlık, Atakent, Cam, Elmalıkent ve Hisar taksi durakları hizmete açıldı.

Açılışa, belediye meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar da katıldı.