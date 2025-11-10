Ümraniye Belediyesinden çocuklara ara tatil etkinliği

Ümraniye Belediyesi, ara tatilde "Ara Tatil- Tatil Hediyesi Sizleri Bekliyor" sloganıyla 10-13 Kasım'da çocuklar için program düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, program kapsamında 4-12 yaş arası çocuklar, tiyatro gösterileri ve animasyon film etkinlikleriyle hem eğlenecek hem de yeni deneyimler kazanacak.

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Kültür Merkezi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi, Mehmet Akif Kültür Merkezi ve Cemil Meriç Gençlik, Kültür ve Eğitim Merkezi olmak üzere dört farklı kültür merkezinde gerçekleştirilecek olan etkinlikler ücretsiz olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ara tatil döneminde çocukların hem eğlenmesini hem de kültürel açıdan gelişmesini istediklerini belirtti.

Yıldırım, "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız için her zaman en iyisini hedefliyoruz. Tüm çocuklarımızı etkinliklerimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.