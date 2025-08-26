Ümraniye Belediyesi'nden Okullara Yenileme Çalışmaları

Ümraniye Belediyesi, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde ilçedeki okullarda yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler tarafından, öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim alabilmesi için ilçedeki okullarda bakım, onarım ve temizlik yapıldı.

Çalışmalar kapsamında, sınıflarda bulunan sıra ve masalar tamir edilip temizlendi, binaların iç ve dış cephe boyaları yenilendi, bahçe duvarları ile korkulukların boyama ve bakım işlemleri tamamlandı.

İhtiyaç duyulan okul çevrelerinde de kaldırımlar onarılırken, bozuk yolların asfaltı yenilendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, eğitime verdikleri öneme değinerek, "Her zaman olduğu gibi bu yıl da çocuklarımızın daha temiz, güvenli ve sağlıklı ortamlarda eğitim görmeleri için üzerimize düşeni yapıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için eğitim ortamlarını iyileştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.