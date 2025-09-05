Ümraniye Belediyesi'nden Öğrencilere Kırtasiye Desteği

Ümraniye Belediyesi, ilçede ikamet eden öğrencilere kırtasiye malzemesi desteği sağlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik kırtasiye seti desteğinin sürdüğü bildirildi.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne kayıtlı yaklaşık 5 bin öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemelerinden oluşan setler dağıtıldığı aktarılan açıklamada, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere yönelik hazırlanan kırtasiye setlerinin, öğrencilerin yeni eğitim-öğretim dönemine eksiksiz başlamalarına katkı sağladığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Okullarımızın taleplerine yanıt veriyor, eksiklerini gidermeye çalışıyoruz. Öte yandan ihtiyaç sahibi öğrencilerimize çanta ve kırtasiye malzemesi hediye ediyoruz. Eğitimi her zaman destekliyoruz." ifadelerini kullandı.