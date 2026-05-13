Haberler

Ümraniye Belediyesi'nden Geri Dönüşüm Etkinliği

Ümraniye Belediyesi'nden Geri Dönüşüm Etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ümraniye Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, öğrencilerin geri dönüşüm bilinci kazanmaları amacıyla özel bir etkinlik düzenleyerek, atık malzemelerle hazırladıkları kıyafetleri sergiledi.

ÜMRANİYE Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, geri dönüşümün gücünü gözler önüne seren özel bir etkinliğe imza attı. Öğrencilerin biriktirdiği atık malzemelerle tasarladıkları kıyafetleri sergiledi.

Plastik şişeler, eski gazeteler, kumaş parçaları ve çeşitli atık malzemelerden hazırlanan kıyafetler, öğrencilerin hayal gücüyle dikkat çekici çalışmalara dönüştü. Etkinlikte çocuklar hem çevre bilincini ortaya koydu hem de geri dönüşümün önemine dikkat çekti.

'Geri Dönüşümle Büyüyen Nesiller' temasıyla gerçekleştirilen programda, sürdürülebilir yaşam ve sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması hedeflendi. Arif Nihat Asya İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı çalışmalar büyük beğeni topladı.

Ümraniye Belediyesi, düzenlediği etkinliklerle çevre dostu yaşam kültürünü yaygınlaştırmaya ve çocuklarda geri dönüşüm bilinci oluşturmaya devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
8,5 yıl sonra Çin'e ayak basan Trump, karşılama törenini görünce şaşırdı

8,5 yıl sonra bir ilk! Karşılama töreninde şaşkınlığını gizleyemedi

Özel ve Ağbaba'nın şikayeti sonrası Tamar Tanrıyar hakkında soruşturma başlatıldı

Savcılık, Tamar Tanrıyar için düğmeye bastı! İşte yöneltilen suçlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ailesini öldüren caninin duruşmada ağzını bıçak açmadı! Tek bir şey istedi

Ailesini öldüren caninin ağzını bıçak açmadı! Tek bir şey istedi
Yağ aldırma ameliyatı oda başkanının sonu oldu

Yağ aldırma ameliyatı oda başkanının sonu oldu
Galatasaray, Bernardo Silva'dan gelecek haberi bekliyor

Geri sayım başladı! Artık onu da Süper Lig'de izlememize ramak kaldı

Çin'de korkunç iddia: Küçük çocuğu kaçırıp organlarını çaldılar

Kan donduran iddia: Küçük çocuğu kaçırıp organlarını çaldılar
Okul bahçesinde acı veda! Öğrenciler de öğretmenler de gözyaşlarına boğuldu

Okul bahçesinde acı veda! Herkes gözyaşlarına boğuldu
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! Herkes Aykut Kocaman'ı beklerken bombayı patlattı

Herkes Aykut Kocaman'ı beklerken bombayı patlattı

Genç futbolcunun bacağı kırıldı! O anlar kamerada

Bir futbolcunun daha kariyeri bitti! O anlar kamerada