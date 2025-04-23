Ümraniye Belediye Başkanı'ndan Deprem Mesajı

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İstanbul'da merkez üssü Marmara Denizi, Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.

Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.