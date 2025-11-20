Umman Ulusal Günü Ankara'da kutlandı

Umman Ulusal Günü Ankara'da düzenlenen resepsiyonda kutlandı.

Umman'ın Ankara Büyükelçisi Saif Rashid Al Jahwari'nin ev sahipliğinde Ankara'daki bir otelde düzenlenen etkinliğe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'da görev yapan diplomatlar, askeri temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon 2 ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Jahwari, burada yaptığı konuşmada, günün ülkesi için anlam ve önemine ilişkin bilgiler verdi.

Türkiye-Umman ilişkilerinin bu yıl olumlu yönde çok değerli işbirliklerine şahit olduğunu kaydeden Jahwari, bu durumun her iki ülke liderlerinin ilişkileri her alanda üst düzeye yükseltme konusundaki ortak arzusundan kaynaklandığını vurguladı.

Jahwari, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılıklı ziyaretlerinin ortaklığı daha da sağlamlaştırdığı değerlendirmesini yaparak, şunları söyledi:

"İki ziyaret sırasında, Umman-Türkiye arasında yatırım teşviki, ortak yatırım fonu kurulması, merkez bankaları arasında işbirliği, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler) desteklenmesi ve sanayi, enerji, eğitim, ulaştırma, tarım, askeri ve savunma sanayi alanlarında işbirliği başta olmak üzere birçok alanda ikili işbirliğini düzenleyen 26 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı."

Ayrıca, her iki ülkenin dışişleri bakanlarının başkanlık ettiği bir Umman–Türkiye Koordinasyon Konseyi kurulduğunu hatırlatan Jahwari, bu konseyin, yakın gelecekte iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinde temel olacağını öngördüklerini belirtti.

Jahwari, 2 ülke arasındaki gelişmelerden örnekler vererek Türk vatandaşlarını Umman'ı ziyaret etmeye ve ülkedeki avantajlardan yararlanmaya çağırdı.

Ülkesinin Filistin meselesinde iki devletli çözümü desteklediğini hatırlatan Jahwari, etkinlikte emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Resepsiyon Umman'a ilişkin video gösterimi ve müzik dinletisi ile devam etti.