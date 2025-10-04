Umman, Trump'ın Gazze'de Ateşkes Çabalarını Destekledi

Umman Sultanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin çabalarını ve Hamas'ın açıkladığı yanıtı memnuniyetle karşıladı.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Trump yönetimindeki ABD'nin Gazze Şeridi'nde savaşı durdurmak amacıyla sarf ettiği çabalar takdir edildi.

Söz konusu çabaların Filistin halkının acılarını sonlandırması ve meşru haklarını sağlamasının temenni edildiği açıklamada, Hamas'ın da işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki tüm güçlerini çekmesinin önünü açacak plana yanıttan memnuniyet duyuldu.

ABD Başkanı Trump'ın sunduğu plan ve Hamas'ın buna yanıtına işaret edilen açıklamada, bununla Gazze'de yeniden imar koşullarının oluşabileceği gibi Filistin halkının zorla yerinden edilmesinin engelleneceği ve kapsamlı adil bir barış için sarf edilecek çabaların destek bulacağı kaydedildi.

Umman olarak Gazze'de kalıcı barışın sağlanması yönünde tüm ülkelerin sarf ettiği çabalara güvendiklerinin vurgulandığı açıklamada, Gazze'deki Filistin halkına acil insani yardımların bir an önce ulaştırılması temennisinde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, Filistin halkının haklarını koruyacak iki devletli çözüme dayalı barışın gerçekleşmesi yönündeki çabaların yoğunlaşmasına işaret edildi.

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump da yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." ifadelerini kullanmıştı.