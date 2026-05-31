Umman Sultanı ile Fransa Cumhurbaşkanı bölgesel gelişmeleri görüştü

Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron, telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldı. Güvenlik, istikrar ve deniz ulaşımının serbestliği vurgulandı.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ikili ilişkiler ile bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Umman resmi haber ajansı ONA'ya göre, Bin Tarık ve Macron bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ile bölgedeki son gelişmeler değerlendirilirken, güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının giderilmesine yönelik yürütülen diplomatik çabalar ele alındı.

İki lider ayrıca deniz ulaşımının serbestliğinin ve uluslararası ticaretin kesintisiz sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

Görüşmede, Umman ile Fransa arasındaki mevcut işbirliği ve ortaklık ilişkilerinin geliştirilmesine ilişkin konular da ele alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
