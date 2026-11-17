Umman, Musandam açıklarında alev alan tankerin 24 kişilik mürettebatını tahliye ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Umman'ın kuzeyindeki Musandam Valiliği açıklarında Panama bayraklı TARA GAS tankerinde yangın çıktı. Umman Donanması ve Sahil Güvenlik birimlerinin koordineli operasyonuyla 24 kişilik mürettebatın tamamı tahliye edilerek sağlık hizmeti verildi.
Umman, ülkenin kuzeyindeki Musandam Valiliği açıklarında alev alan Panama bayraklı "TARA GAS" isimli tankerin 24 kişilik mürettebatını güvenli şekilde tahliye etti.
Umman Deniz Güvenliği Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Musandam Valiliği kıyılarından 2 deniz mili açıkta seyreden "TARA GAS" adlı tankerde yangın çıktığı belirtildi.
Olayın ardından derhal kurtarma ve tahliye operasyonu başlatıldığı aktarılan açıklamada, operasyonun Umman Donanması ile Umman Polisi Sahil Güvenlik birimlerinin koordineli işbirliğiyle gerçekleştirildiği kaydedildi.
Açıklamada, Panama bayraklı tankerde bulunan 24 kişilik mürettebatın tamamının tahliye edildiği ve denizcilere gerekli sağlık hizmetlerinin sağlandığı bildirildi.