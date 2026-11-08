Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Umman Müftüsü Halili, Gazze'de şiddetli yağıştan etkilenenlere yardım çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Umman Müftüsü Ahmed bin Hamed el-Halili, Gazze'de şiddetli yağış ve fırtınadan etkilenen Filistinlilere yardım çağrısı yaptı. Yağışlarla çadırları sular altında kalan yüz binlerce yerinden edilmiş Filistinli, barınma ve ısınma malzemelerine erişemiyor.

Umman Müftüsü Ahmed bin Hamed el-Halili, İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları nedeniyle insani krizin derinleştiği Gazze'de, şiddetli yağış ve fırtınadan etkilenen Filistinlilere yardım çağrısında bulundu.

Halili, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'deki Filistinlilerin şiddetli yağış ve taşkınlar nedeniyle yaşadıkları alanların sular altında kalmasından derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını ve zor durumdaki kardeşlerinin sıkıntılarının giderilmesi için dua ettiklerini vurgulayan Halili, şu ifadeleri kullandı:

"Müslümanları, mallarıyla destek olmaya, yardımlarına koşmaya ve Allah'ın kendilerine lütfettiği rızıkları paylaşmaya çağırıyoruz."

İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkım ve ağırlaşan kış koşulları

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana soykırım saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki yapıların yüzde 80'den fazlası yıkıldı veya hasar gördü.

Evlerin büyük bölümünün yıkılması nedeniyle Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinlinin büyük çoğunluğu, İsrail saldırılarında yuvalarını kaybetmeleri nedeniyle derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Gazze'de kış mevsiminin etkisini göstermesiyle İsrail saldırılarında evlerini kaybeden ve zorla yerinden edilen yüz binlerce Filistinlinin yaşadığı çadırlar şiddetli yağışlar nedeniyle sular altında kaldı.

İsrail, ağırlaşan kış koşullarına rağmen konteyner, barınma malzemeleri ve insani yardımların Gazze'ye girişini engellemeyi sürdürürken, ateşkes anlaşması kapsamındaki insani yükümlülüklerini de yerine getirmiyor.

Barınma, ısınma ve onarım malzemelerine erişemeyen zorla yerinden edilmiş yüz binlerce Filistinli, kış şartlarının ağırlaşmasıyla daha büyük bir insani felaketle karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA
Mehmet Günsür'den yıllar sonra Şehzade Mustafa itirafı

Milyonları ağlatan sahnenin perde arkasını yıllar sonra anlattı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Işıkhan duyurdu! Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor58

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi
İstanbul'da boks maçında ortalık karıştı! Aliev'i taraftarlar dövdü29

Hareketi görünce deliye döndüler! Taraftarlar Aliev'i fena benzetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da! Aliyev havalimanında karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da! Aliyev havalimanında karşıladı
Çatalca'da eğitim uçağı pistten çıktı! Pilot yara almadan kurtuldu

Çatalca'da eğitim uçağı pistten çıktı
Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar hastanelik oldu! Ameliyatı ertelendi

Acısı dinmeden bir darbe daha! Özcan Deniz'in eşi hastanelik oldu
İsrail askerlerinin kontrolünde okulun girişine çöp döktüler21

İnsanlık ayıbının geldiği son nokta!
Önce direğe ardından tuğlalara! Otomobilin takla attığı kaza anı kamerada

Yok böyle kontrolden çıkış! Dehşete düşüren anlar kamerada