Umman, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını kınadı

Umman, İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği ve çok sayıda can kaybına yol açan hava saldırılarını şiddetle kınadı.

Umman Dışişleri Bakanlığı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik saldırıları şiddetle kınanarak, bu saldırılar savaş suçu, Lübnan'ın egemenliğine açık bir ihlal ile uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı'na aykırı bir eylem olarak değerlendirildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, söz konusu saldırılar sonucu çok sayıda can kaybı yaşanmasından derin endişe duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, uluslararası topluma, saldırıların durdurulması ve caydırılması için harekete geçmeleri çağrısında bulunularak, bu saldırıların tamamından İsrail'in sorumlu tutulması gerektiği vurgulandı.