Haberler

Umman'ın Hürmüz Boğazı yakınındaki Buha kentine yönelik saldırıda 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Umman'ın kuzeyindeki Buha vilayetine bağlı Tibat bölgesinde bir binaya düzenlenen saldırıda 2 kişi yaralandı.

Umman'ın kuzeyindeki Buha vilayetine bağlı Tibat bölgesinde bir binaya düzenlenen saldırıda 2 kişi yaralandı.

Umman Genel Kurmay Başkanlığı Moral Rehberliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyinde Hürmüz Boğazı'na yakın bir bölgede bulunan Buha vilayetine saldırı düzenlendi.

Yabancı uyruklu 2 kişinin yaralandığı saldırıda, olay yerinde bulunan 4 araçta ve çevredeki evlerden birinde maddi hasar oluştuğu kaydedildi.

Saldırıyla ilgili incelemenin başlatıldığı, vatandaşların ve ülkede ikamet edenlerin güvenliğini ve emniyetini sağlamak amacıyla gerekli tüm önlemlerin kararlılıkla alınacağı vurgulandı.

Açıklamada saldırının şekline ilişkin ise ayrıntılı bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız
ABD ordusu, İran tankerini vurdu

ABD ordusundan savaşı yeniden başlatacak saldırı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boşanma davası açtığı eşinden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı

Boşanma davası açtığı eşinden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı
Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi: 'Deli misin sen' diyen bile var

Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
Ağrı'da akrabalarını silahla öldüren baba ve oğlu gözaltına alındı

Arazi kavgası ölümle bitti! Baba ile 15 yaşındaki oğlu gözaltında
35 yaşındaki Eren Tozlu, kariyer sezonunu yaşadı

Bu adamı kim durduracak? Aylar sonra Süper Lig'i de kasıp kavurabilir
Boşanma davası açtığı eşinden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı

Boşanma davası açtığı eşinden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı
Bayramdan sonra kaç lira olacak? Altın için görülmemiş tahmin

Bayramdan sonra kaç lira olacak? Altın için görülmemiş tahmin
Juventus'un yıldızı Gatti'den Galatasaray'a cevap

Galatasaray'ı elinin tersiyle itti