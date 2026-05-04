Umman'ın Hürmüz Boğazı yakınındaki Buha kentine yönelik saldırıda 2 kişi yaralandı

Umman'ın kuzeyindeki Buha vilayetine bağlı Tibat bölgesinde bir binaya düzenlenen saldırıda 2 kişi yaralandı.

Umman Genel Kurmay Başkanlığı Moral Rehberliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyinde Hürmüz Boğazı'na yakın bir bölgede bulunan Buha vilayetine saldırı düzenlendi.

Yabancı uyruklu 2 kişinin yaralandığı saldırıda, olay yerinde bulunan 4 araçta ve çevredeki evlerden birinde maddi hasar oluştuğu kaydedildi.

Saldırıyla ilgili incelemenin başlatıldığı, vatandaşların ve ülkede ikamet edenlerin güvenliğini ve emniyetini sağlamak amacıyla gerekli tüm önlemlerin kararlılıkla alınacağı vurgulandı.

Açıklamada saldırının şekline ilişkin ise ayrıntılı bilgi verilmedi.