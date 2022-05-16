Umman ile ABD'nin ortak hava tatbikatı başladı - Haberler

Umman ile ABD hava kuvvetlerinin düzenlediği ortak hava tatbikatı başladı.

Umman resmi haber ajansı ONA'da yer alan haberde tatbikatın Umman Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Hamis bin Hammad el-Gafri ve ABD Hava Kuvvetlerinden General Gregory M. Guillot'un katılımıyla Umman'da başladığı belirtildi.

Tatbikatta ABD'nin Muskat Büyükelçisi Leslie M. Tsou'nun yanı sıra iki ülkeden siyasi ve askeri ilgililerin de hazır bulunduğu kaydedilen haberde tatbikatın 19 Mayıs'a kadar süreceği aktarıldı.

Haberde tatbikatın, genel planı ve hedefleri çerçevesinde hava birimlerinin rollerine ve görevlerine uygun ortamları simüle eden çoklu eğitim alanlarını içerdiği bildirildi.

Tatbikata ve tatbikatın gerçekleştirildiği bölgeye ilişkin daha fazla bilgi verilmedi.