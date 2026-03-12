Haberler

Umman'da hedef alınan yakıt tanklarında çıkan yangını söndürmenin zaman alabileceği belirtildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Umman'ın Salala Limanı'nda insansız hava araçlarıyla hedef alınan yakıt tanklarında yangın çıktı. Yangına müdahale edilse de yangının söndürülmesinin zaman alacağı bildirildi.

Umman'ın Salala Limanı'nda yakıt tanklarının hedef alınması neticesinde çıkan yangının söndürülmesinin zaman alacağı bildirildi.

Umman Sivil Savunma ve Acil Yardım Teşkilatından yapılan açıklamada, Salala Limanı'ndaki yakıt tanklarının hedef alınmasına ilişkin bilgi verildi.

Yakıt tanklarında çıkan yangına müdahale edildiği ve yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, tüm güvenlik prosedürlerinin uygulandığı aktarıldı.

Açıklamada, yangının söndürülmesinin zaman alabileceğine dikkat çekildi.

Umman Çevre Otoritesinden yapılan açıklamada da yakıt tanklarında çıkan yangınla ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği ve Salala'daki hava kalitesinin güvenli sınırlar içinde olduğu kaydedildi.

Umman'ın Salala Limanı'ndaki yakıt tanklarının insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğu ve can kaybının yaşanmadığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı

Hem Rusya hem de Çin sırtını döndü! İran'a bir darbe de BM'den
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Duruşmadan çıktı, adliye önünde kalbinden bıçakladı
Bodo/Glimt'in peri masalı devam ediyor! Çeyrek finalin kapısını sonuna kadar araladılar

8 milyon euro'luk maaş bütçeleriyle çeyrek finale koşuyorlar
Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının altından vahşet çıktı

Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının altından vahşet çıktı
Devrim Muhafızları komutanı, İran'ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun

İran'ın hiç bilinmeyen füzesi ilk kez açıklandı: Dikkatli olun
İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Duruşmadan çıktı, adliye önünde kalbinden bıçakladı
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı

Pezeşkiyan'dan ateşkes için üç şart! Gözler şimdi Trump'ta
İsrail füzesiyle vurulan Türk tır şoförü hayatını kaybetti

Acı haber geldi! 12 gündür devam eden savaşta Türkiye adına ilk kayıp