Umman'da hedef alınan yakıt tanklarında çıkan yangını söndürmenin zaman alabileceği belirtildi

Umman'ın Salala Limanı'nda yakıt tanklarının hedef alınması neticesinde çıkan yangının söndürülmesinin zaman alacağı bildirildi.

Umman Sivil Savunma ve Acil Yardım Teşkilatından yapılan açıklamada, Salala Limanı'ndaki yakıt tanklarının hedef alınmasına ilişkin bilgi verildi.

Yakıt tanklarında çıkan yangına müdahale edildiği ve yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, tüm güvenlik prosedürlerinin uygulandığı aktarıldı.

Açıklamada, yangının söndürülmesinin zaman alabileceğine dikkat çekildi.

Umman Çevre Otoritesinden yapılan açıklamada da yakıt tanklarında çıkan yangınla ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği ve Salala'daki hava kalitesinin güvenli sınırlar içinde olduğu kaydedildi.

Umman'ın Salala Limanı'ndaki yakıt tanklarının insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğu ve can kaybının yaşanmadığı açıklanmıştı.