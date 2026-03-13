Umman'da İHA saldırısında yabancı uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti
ABD ve İran arasındaki müzakerelere arabuluculuk yapan Umman'a yönelik düzenlenen İHA saldırısında iki yabancı uyruklu kişi yaşamını yitirdi. Umman resmi ajansı ONA, Suhar kentindeki Avhi sanayi bölgesinde gerçekleşen saldırıda yaralananların da olduğunu bildirdi.
ABD ile İran arasında yürütülen son müzakerelere arabuluculuk yapan Umman'a yönelik İHA saldırısında yabancı uyruklu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Umman resmi ajansı ONA'da yayımlanan habere göre Suhar kentindeki Avhi sanayi bölgesine İHA saldırısı düzenlendi.
Saldırı sonucu yabancı uyruklu 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen haberde, sayı verilmeksizin olayda yaralananların da olduğu aktarıldı.
Ayrıca Suhar kentinde bir başka İHA'nın açık alana düştüğü ve herhangi bir kayıp yaşanmadığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu