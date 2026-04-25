Umman'da bulunan İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü "komşu ülkelerle ilişkilere önem verdiklerini" söyledi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, komşu ülkelerle ilişkilere çok önem verdiklerini ve bölgenin istikrarını koruyacak şekilde karşılıklı güveni ve iş birliğini güçlendirmeye kararlı olduklarını belirtti.

Bekayi, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Umman'a yaptıkları ziyaretle ilgili ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

İsmail Bekayi, "Bugün resmi bir ziyaret için Umman'ın başkenti Maskat'tayız. Bu, Erakçi'nin tüm bölgeyi etkileyen son ABD-İsrail saldırılarının ardından Basra Körfezi bölgesine yaptığı ilk ziyaret." ifadesini kullandı.

Sözcü, İran'ın, komşu ülkelerle ilişkilere büyük önem verdiğini ve bölgedeki tüm halkların çıkarlarına hizmet edecek ve istikrarı koruyacak şekilde karşılıklı güveni ve iş birliğini güçlendirmeye kararlı olduğunu dile getirdi.

Bekayi, Umman-İran ilişkilerinin, Tahran yönetiminin, güneydeki komşularıyla karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı yaklaşımının canlı bir örneği olduğunu aktardı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan ziyaretinin ardından Umman'a gitmişti.

Erakçi'nin Umman ziyaretinde, üst düzey yetkililerle bir araya gelerek ikili ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu
