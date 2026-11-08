Umman açıklarında yangın çıkan ikinci petrol tankerinin mürettebatı tahliye edildi

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Umman açıklarında yangın çıkan ikinci petrol tankerindeki mürettebatın da tahliye edildiği bildirildi.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada, 7 Kasım'da Umman'ın Haseb kentinin 8 deniz mili kuzeybatısında meydana gelen olaya ilişkin gecikmeli ihbar alındığı belirtildi.

Askeri makamlardan alınan bilgilere dayandırılan açıklamada, bölgedeki petrol tankerinde yangın çıktığı ve mürettebatın tahliye edildiği aktarıldı.

Bölgeden geçen gemilere dikkatli seyretmeleri ve şüpheli durumları bildirmeleri uyarısında bulunulan açıklamada, olayın nedeni, geminin adı ve bayrağı ile tahliye edilen mürettebatın sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

UKMTO gün içerisinde yaptığı açıklamada aynı bölgede yangın çıkan diğer tankerdeki mürettebatın da tamamen tahliye edildiğini aktarmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise Hürmüz Boğazı'nda iki petrol tankerinin mayına çarptığını iddia etmişti.

Ayrıca UKMTO, 7 Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Hor Fakkan kenti açıklarında bir dökme yük gemisi ile askeri güçlerin karıştığı başka bir olayın daha rapor edildiğini duyurmuştu.

Hürmüz Boğazı'ndaki durum

ABD ve İsrail, 28 Şubat 2026'da İran'a saldırılar başlatmış, saldırılar sırasında küresel petrol ihracatı ve tedarik zincirleri açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı kapatılmıştı.

İran da Körfez ülkelerine ve bölgede "ABD ve İsrail hedefleri" olduğunu belirttiği noktalara saldırılar düzenlemiş ve daha sonra ateşkese varılmıştı.

Washington ile Tahran arasında 17 Haziran 2026'da imzalanan "İslamabad Mutabakatı" ile askeri saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılması için düzenlemelerin başlatılması kararlaştırılmıştı.

Ancak anlaşmanın uygulanması ve boğazdaki seyrüsefer konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle uygulama daha sonra sekteye uğramış, temmuz ayında çatışmalar yeniden başlamıştı.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA