Umman açıklarında ham petrol tankeri kaynağı belirsiz mühimmatla vuruldu

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İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman açıklarında bir ham petrol tankerinin kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu duyurdu.

UKMTO'dan yapılan açıklamada, Umman'ın 4 deniz mili (yaklaşık 7,4 kilometre) doğusunda bir ham petrol tankerinin iskele tarafından kaynağı belirsiz mühimmatla vurulduğu ihbarının alındığı belirtildi.

Mürettebatın güvende olduğu aktarılan açıklamada, şu ana kadar herhangi bir çevre tehdidinin de bulunmadığı kaydedildi.

Yetkililerin olayı araştırdığı bildirildi.

Kaynak: AA