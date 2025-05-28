Ümit Yorulmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ümit Yorulmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde vefat eden Anadolu Ajansı serbest habercisi Ümit Yorulmaz, cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. 15 gün yoğun bakımda tedavi gören Yorulmaz, Merkez Camisi'nde kılınan namaz sonrası aile kabristanlığında defnedildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede vefat eden Anadolu Ajansı (AA) serbest habercisi Ümit Yorulmaz'ın (46) cenazesi defnedildi.

Rahatsızlığı nedeniyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde 15 gün tedavi gören Yorulmaz, dün yaşam savaşını kaybetti.

Memleketi olan ilçeye getirilen Yorulmaz'ın cenazesi, Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Sakızcılar köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Yorulmaz'ın yakınları ile Bozkurt Kaymakamı Hasan Erdoğan, Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık ve AA Samsun Bölge Müdürü Halil Demir ile vatandaşlar katıldı.

Bozkurt Belediyesi'nde teknisyen olarak çalışan, AA'ya da 2005'ten beri serbest haberci olarak hizmet veren Yorulmaz, Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de meydana gelen 65 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin kaybolduğu selin ilk dron görüntülerini çekmişti.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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