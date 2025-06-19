Ümit Özdağ, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ı Ziyaret Etti

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Ümit Özdağ, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ı Ziyaret Etti
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tahliye olduktan sonra Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ı ziyaret etti. Özdağ, Barolar Birliği'nin hukuki desteğine teşekkür ederken, Sağkan Türkiye'nin hukuk devleti olma ihtiyacının altını çizdi.

(ANKARA ) - Tahliye olmasının ardından ziyaretlerini sürdüren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ı ziyaret etti. Görüşme sonrası yapılan açıklamada Özdağ, Türkiye Barolar Birliği'nin verdiği hukuki destek için teşekkürlerini iletti. Sağkan, "Türkiye'nin ivedi olarak hukuk devleti çizgisine tekrar oturması gerekiyor. Bu anlamda Türkiye Barolar Birliği olarak üzerimize düşen sorumluluklarımızı yerine getirmeye gayret ediyoruz. Haksızlık nereden gelirse gelsin, karşısında hukuk devleti ve hukukun üstünlüğünü savunma gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.

Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan'ı, TBB Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Görüşme sonrasında Özdağ ve Sağkan, açıklama yaptı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tutukluluğunun ilk gününden itibaren Türkiye Barolar Birliği'nin hukuksuzluk karşısında, hukukun üstünlüğünü ve yargı bağımsızlığını savunduğunu belirterek, "Hem bu çok kıymetli desteğe teşekkür etmek için hem de bundan sonra Türkiye'de hukukun üstünlüğünü ve bağımsız yargının tesisi konusunda neler yapılabileceğini istişare etmek için Sayın Başkan'ı ve heyetini ziyaret ettik. İstişarede bulunduk. Bazı kararları, değerli önerileri çerçevesinde almak üzere kendi kurullarımızda ve başka kurullarda değerlendirmeye alacağız. Sayın Başkan'a vermiş oldukları kıymetli hukuki destek için tekrar çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Haksızlık nereden gelirse gelsin, karşısında hukuk devleti ve hukukun üstünlüğünü savunma gayreti içerisindeyiz"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da Türkiye Barolar Birliği'nin Türkiye'nin içerisinde bulunduğu "yargı krizine" ilişkin sorumluluk hisseden kurumların başında geldiğini söyledi.

Sağkan, şöyle konuştu:

"Çünkü savunmayı temsil eden Türkiye Barolar Birliği olarak yargının üç sac ayağından ve kurucu unsurlarından bir tanesiyiz. Maalesef içerisinde bulunduğumuz ağır hukuki kriz sürecinde bir dahlimiz olmasa da bunun sorumluluğunu hisseden kurumlardan bir tanesiyiz. Türkiye'nin ivedi olarak hukuk devleti çizgisine tekrar oturması gerekiyor. Bu anlamda Türkiye Barolar Birliği olarak üzerimize düşen sorumluluklarımızı yerine getirmeye gayret ediyoruz. Haksızlık nereden gelirse gelsin, karşısında hukuk devleti ve hukukun üstünlüğünü savunma gayreti içerisindeyiz. Sayın Genel Başkan'ın dosyası özelinde 150 gündür devam eden çok ağır haksızlık, tahliye ile beraber son bulmuş olsa da verilen ceza kararının, hukuk sistemi içerisinde kabul edilebilir hiçbir yanının bulunmadığının altını önemle çizmek istiyorum. Bu kapsamda yargı sistemimiz içerisinde istinaf veya temyiz kanun yolu ile şu anki mevcut haksızlığın da giderileceğine inanmak istiyoruz. Bu kapsamda da Türkiye'de hukuku ve hukuk devletini savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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