Ümit Özdağ Tahliye Oldu
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tahliye edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu ve hukuksuzluğun son bulduğunu belirtti.
(ANKARA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında tahliye kararı verilmesine ilişkin, "Aylardır adaletsiz bir şekilde cezaevinde tutulan Ümit Özdağ bugün özgürlüğüne kavuştu" dedi.
Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hukuksuzluk son buldu. Aylardır adaletsiz bir şekilde cezaevinde tutulan Ümit Özdağ bugün özgürlüğüne kavuştu. Aramıza yeniden hoş geldin" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA / Güncel