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Ümit Özdağ, İstanbul'da esnaf ziyaretinde bulundu

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul'un Fatih ve Bakırköy ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu. Özdağ, partisinin İBB Başkan adayı Azmi Karamahmutoğlu ve Fatih Belediye Başkan adayı Hande Karacasu ile birlikte Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti ve oy istedi. Daha sonra Mahmutpaşa ve Eminönü'ne yürüyen Özdağ, Bakırköy Meydanı'nda da partisinin standını ziyaret etti ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Fatih ve Bakırköy'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Özdağ, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Azmi Karamahmutoğlu ve Fatih Belediye Başkan adayı Hande Karacasu'yla ilk olarak Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Özdağ, adayları için oy istedi.

Kapalıçarşı'dan Mahmutpaşa ve Eminönü'ne yürüyen Özdağ, bir simitçiden simit alıp sohbet etti.

Ardından Eminönü Meydanı'nda partisinin seçim standını ziyaret eden Özdağ, çalışmalar hakkında partililerden bilgi aldı.

Özdağ, daha sonra Marmaray'la Bakırköy'e geçti. Bakırköy Meydanı'nda partisinin standına ziyarette bulunan Özdağ, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, esnafla bir araya geldi.

Kaynak: AA / Güncel

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