Ümit Özdağ'ın yardımcısı Adem Taşkaya ifşa oldu! İş insanına şantaj mesajı yazdırdığı iddia edilen görüntüler ortaya çıktı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yardımcısı Adem Taşkaya'nın 2020 yılında hakkında soruşturma da açılan şantaj olayıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İş insanı Sait Emir'in Instagram hesabını hacklettiği iddia edilen görüntüler ortaya çıkan Taşkaya'nın video da iş insanına şantaj yaparak "Bende ses kayıtların var. Benden 5 milyon dolar istediğini söyleyeceğim. Benim arkamda emniyet müdürü var" mesajını yazdırdığı anlar yer aldı.