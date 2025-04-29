Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi

Ümit Özdağ hakim karşısına çıktı! İşte ilk duruşmadan çıkan karar
Bahçeli'den İBB'ye 'kaçak toplantı' tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Belediye yönetimi kokuşmuştur
Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler

Elektrik krizi Türkiye'yi etkileyecek mi? Bakandan korkutan sözler
Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı

Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu

Ümit Özdağ'ın Duruşmasında İzdiham: Siyasi Yasak Talep Edildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla İstanbul'da hakim karşısına çıktı. Duruşmayı izlemek için salon önünde izdiham yaşandı. Çok sayıda siyasi figür duruşmayı takip etti.

Haber: Edda SÖNMEZ/Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) 19 Ocak'ta Antalya'da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği iddiasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Çağlayan'da İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşma yer darlığı nedeniyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapılıyor.

19 Ocak'ta Antalya'da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir" demişti. Bu konuşmasından bir gün sonra "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla Ankara'da gözaltına alınan, savcılık ifadesinin ardından da "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklanan Ümit Özdağ hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İzdiham yaşandı

21 Ocak'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nnde tutuklu bulunan hakkında siyasi yasak da isteniyor. Özdağ'ın ilk duruşması İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun dar olması nedeniyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapılıyor. Duruşmayı izleyebilmek için çok sayıda siyasetçi, gazeteci, hukukçu salonun önünde toplandı. İçireye girişte izdiham yaşandı. Duruşma, Ümit Özdağ'ın savunması ile başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de duruşma salonunda

Duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Başkanvekili Ali Şehirlioğlu,  Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ankara'da silahlı bir saldırıda öldürülen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in de bulunduğu çok sayıda isim izliyor.

Tutuklu bulunduğu davadan 11 Haziran'da hakim karşısına çıkacak

Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla tutuklu bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, bu suçtan hazırladığı iddianamede ise 7 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasısı isteniyor. Özdağ'ın bu davasının duruşması ise 11 Haziran 2025 saat 10.30'da İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.