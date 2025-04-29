Ümit Özdağ'ın Duruşmasında İzdiham: Siyasi Yasak Talep Edildi

Haber: Edda SÖNMEZ/Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) 19 Ocak'ta Antalya'da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği iddiasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Çağlayan'da İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşma yer darlığı nedeniyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapılıyor.

19 Ocak'ta Antalya'da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir" demişti. Bu konuşmasından bir gün sonra "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla Ankara'da gözaltına alınan, savcılık ifadesinin ardından da "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklanan Ümit Özdağ hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İzdiham yaşandı

21 Ocak'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nnde tutuklu bulunan hakkında siyasi yasak da isteniyor. Özdağ'ın ilk duruşması İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun dar olması nedeniyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapılıyor. Duruşmayı izleyebilmek için çok sayıda siyasetçi, gazeteci, hukukçu salonun önünde toplandı. İçireye girişte izdiham yaşandı. Duruşma, Ümit Özdağ'ın savunması ile başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de duruşma salonunda

Duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Başkanvekili Ali Şehirlioğlu, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ankara'da silahlı bir saldırıda öldürülen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in de bulunduğu çok sayıda isim izliyor.

Tutuklu bulunduğu davadan 11 Haziran'da hakim karşısına çıkacak

Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla tutuklu bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, bu suçtan hazırladığı iddianamede ise 7 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasısı isteniyor. Özdağ'ın bu davasının duruşması ise 11 Haziran 2025 saat 10.30'da İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.