Ümit Özdağ: Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilmesi, Sabiha Gökçen'lerin, İstiklal Mücadelesinin Kahraman Çabalarının Sonucudur

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 91'inci yıl dönümüne ilişkin, "Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesi, Nene Hatun'ların, Kara Fatma'ların, Sabiha Gökçen'lerin, İstiklal mücadelesinin kahraman ve fedakar çabalarının sonucudur" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesi, Nene Hatun'ların, Kara Fatma'ların, Sabiha Gökçen'lerin, İstiklal mücadelesinin kahraman ve fedakar çabalarının sonucudur. Türk Milleti, kadınlarının kahramanlıklarını hiçbir zaman unutmamalıdır. Zübeyde hanımlar var oldukça Mustafa Kemal'ler var olur. Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun."