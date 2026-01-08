Haberler

Ümit Özdağ, Süryani Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin ile Bir Araya Geldi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Süryani Kadim Cemaati Ruhani Lideri Filüksinos Yusuf Çetin ile bir araya geldi. Görüşme, Meryem Ana Kilisesi'nde gerçekleştirildi.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Süryani Kadim Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili Filüksinos Yusuf Çetin ile bir araya geldi.

Zafer Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette, İstanbul, Ankara ve İzmir Süryani Kadim Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili Sayın Filüksinos Yusuf Çetin ile bir araya geldi.

