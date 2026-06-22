Haberler

Özdağ, 1984'te şehit olan Süleyman Aydın'ın kabrini ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 1984’te şehit olan Süleyman Aydın’ın kabrini ziyaret etti.

(ERZİNCAN) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 1984'te şehit olan Süleyman Aydın'ın kabrini ziyaret etti.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Can Erzincan'ın 1984'te PKK terör örgütüne verdiği ilk şehidimiz olan Süleyman Aydın'ın kabrini ziyaret edip dua ettik. Şehidimizin kıymetli ailesi ile bir araya gelip, bugün Öcalan ile yapılan pazarlık sürecini, şehit ailelerimizin durumunu konuştuk" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı

Çalışmalar hızlandı, önümüzdeki günlerde Meclis'e geliyor
Milan, annesi Shakira'yı maç esnasında öpücüklere boğdu

Ünlü şarkıcıyı öpmelere doyamadı
Galatasaray'dan Samet Akaydin bombası

Galatasaray'dan yılın ilk bombası!
Yılanların dansı kameralara yansıdı

Nefes kesen görüntüler Türkiye'den
Bıçakla husumetlilerin dükkanını bastı ama... Sonucu ömrünce unutmaz

Bıçakla husumetlilerin dükkanını bastı ama... Sonucu ömrünce unutmaz
Dünya Kupası'nın üzüntüsünü atamayan Arda'yı bekleyen dev tehlike

Dünya Kupası'nın üzüntüsünü atamayan Arda'yı bekleyen dev tehlike
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya olumlu yanıt

Acun Ilıcalı'ya ''Tamam'' dedi!