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Ümit Özdağ'dan Özgür Özel'e Tebrik Mesajı

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik etti ve yeni yönetimin Türkiye siyasetine hayırlı olmasını diledi.

(ANKARA) - Silivri cezaevinde tutuklu bulunanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin 21. Olağanüstü Kurultay'ında yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyorum. Yeni yönetimin Cumhuriyet Halk Partisi mensuplarına ve Türkiye siyasetine hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasını yaptı.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin 21. Olağanüstü Kurultay'ında yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyorum. Yeni yönetimin Cumhuriyet Halk Partisi mensuplarına ve Türkiye siyasetine hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
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