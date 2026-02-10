Haberler

Ümit Özdağ: Bu Ülkenin Güzel İnsanları, Senin Gibi Güzel Çocukları Hiçbir Zaman Unutmayacak Ahmet Minguzzi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 15 yaşında bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin vefat yıl dönümünde sosyal medya üzerinden anma mesajı paylaştı.

(ANKARA)- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mattia Ahmet Minguzzi'nin vefat yıl dönümü nedeniyle, "Bu ülkenin güzel insanları, senin gibi güzel çocukları hiçbir zaman unutmayacak Ahmet. Huzur içinde yatman, Türk çocuklarının huzur içinde yaşaması için hukuk mücadelenin yanında olacağız" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından, uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin vefat yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı. Özdağ, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu ülkenin güzel insanları, senin gibi güzel çocukları hiçbir zaman unutmayacak Ahmet... Huzur içinde yatman, Türk çocuklarının huzur içinde yaşaması için hukuk mücadelenin yanında olacağız. Bizler Zafer Partisi olarak, seni asla unutmayacağız..."

