Ümit Özdağ'dan, Hatayspor'a Ziyaret

(HATAY) – Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla Hatayspor tesislerini ziyaret ederek Kulüp Başkanı Ethem Çakır ile bir araya geldi; depremde hayatını kaybeden futbolcu Christian Atsu ile Hatayspor taraftarları için taziye dileklerini iletti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindeki parti heyeti, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıldönümü kapsamında Hatayspor tesislerini ziyaret etti.

Özdağ, ziyaret kapsamında Hatayspor Kulüp Başkanı Ethem Çakır ile bir araya geldi. Görüşmede, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Hataysporlu futbolcu Christian Atsu ile depremde yaşamını yitiren Hatayspor taraftarları için taziye dilekleri kulüp yönetimine iletildi.

Ziyaret sırasında kulüp yönetimi tarafından Özdağ'a Hatayspor atkısı ve forma hediye edildi.