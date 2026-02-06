Haberler

Ümit Özdağ'dan, Hatayspor'a Ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla Hatayspor tesislerini ziyaret etti ve depremde hayatını kaybeden futbolcu Christian Atsu ile taraftarlar için taziye dileklerini iletti.

(HATAY) – Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı dolayısıyla Hatayspor tesislerini ziyaret ederek Kulüp Başkanı Ethem Çakır ile bir araya geldi; depremde hayatını kaybeden futbolcu Christian Atsu ile Hatayspor taraftarları için taziye dileklerini iletti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindeki parti heyeti, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıldönümü kapsamında Hatayspor tesislerini ziyaret etti.

Özdağ, ziyaret kapsamında Hatayspor Kulüp Başkanı Ethem Çakır ile bir araya geldi. Görüşmede, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Hataysporlu futbolcu Christian Atsu ile depremde yaşamını yitiren Hatayspor taraftarları için taziye dilekleri kulüp yönetimine iletildi.

Ziyaret sırasında kulüp yönetimi tarafından Özdağ'a Hatayspor atkısı ve forma hediye edildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe

Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB kreşinde istismar iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir binayı havaya uçurdu

Ağır bombalarla vurdular! İsrail ordusu, binayı yerle bir etti
Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun

Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun
Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu

Ünlü rapçi İslam'ı seçti, sıra isminde! Takipçileri o ismi önerdi
İBB kreşinde istismar iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu! İddianamedeki ifadeler dikkat çekti

İddianamede dikkat çeken ifade! Cinsel kimliği böyle tanımlandı
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon

Ünlülerin toplandığı mekana dev operasyon! Gizli ortağı o isim çıktı