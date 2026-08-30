Özdağ'dan Anıtkabir'de 30 Ağustos ziyareti
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaret sırasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Özdağ'a 'Bozkurt Ümit' sloganları atıldı. Özdağ'ın yardımcıları, Anıtkabir'de slogan atılmaması konusunda vatandaşları uyardı.
(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Özdağ, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Anıtkabir'e Akdeniz Caddesi'nden giriş yapan Özdağ'a Anıtkabir'deki vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Asker geçiş töreni sırasında askerleri alkışlayan Özdağ'a vatandaşlar "Bozkurt Ümit" sloganları attı. Özdağ'ın yardımcıları "Anıtkabir'de slogan olmaz" diyerek vatandaşları uyardı.
Fotoğraf çektirirken bir vatandaş, "Konuşmalarınızı çok beğeniyoruz" diyerek destek verdiğini söyledi.
Özdağ, ziyaretin ardından alandan ayrıldı.