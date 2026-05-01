Haberler

Ümit Özdağ'dan 1 Mayıs Mesajı: "Zafer Partisi İktidarında Bu Harami Düzenini Yıkacağız"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Zafer Partisi iktidarında bu harami düzenini yıkacağız" dedi.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Zafer Partisi iktidarında bu harami düzenini yıkacağız" dedi.

Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Ancak saray rejiminin yarattığı ağır ekonomik çöküntü, Türk emekçisinin alın terini her geçen gün daha acımasızca sömürüyor. Sizler evinize helal lokma götürebilmek için insanüstü bir çaba harcarken; yandaş müteahhitler, saray elitleri ve mafya düzeni Türkiye'nin öz kaynaklarını yağmalamaya devam ediyor."

Türk halkı açlık sınırının altında ezilirken, birilerinin israf içinde sefa sürmesini kabul etmiyoruz. Zafer Partisi iktidarında bu harami düzenini yıkacağız. Tertemiz Türkiye projemizle mafyanın ve yandaşların hortumlarını kesecek, Türk milletinin servetini yeniden Türk işçisine vereceğiz. Emeğin ve alın terinin hakkını sonuna kadar aldığı, adil ve üreten bir Türkiye'yi mutlaka inşa edeceğiz. 1 Mayıs kutlu olsun."

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

