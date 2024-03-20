Üye Girişi
Haberler

Ümit Özdağ, CHP'nin Esenyurt Belediye Başkan adayını eleştirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP'nin Esenyurt Belediye Başkan adayını eleştirerek, " Ahmet Özer, yıllardan beri ilgili çevrelerin tanıdığı bir akademisyendir. Atatürk çizgisinde değil, Öcalan'ın düşüncelerine yakın bir çevrededir." dedi.

Özdağ, partisinin İBB Başkan adayı Azmi Karamahmutoğlu ve Esenyurt Belediye Başkan adayı Emin Taşkın ile Esenyurt Belediyesi önündeki meydanda vatandaşlarla bir araya geldi.

Özdağ, burada yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet Halk Partisi ile PKK terör örgütünün siyasi uzantısı DEM arasında 'Kent Uzlaşısı' adı verilen uzlaşma çerçevesinde yapılan işbirliği neticesinde Ahmet Özer, Esenyurt'ta Cumhuriyet Halk Partisinin belediye başkan adayı olarak gösterilmiştir. Ahmet Özer, yıllardan beri ilgili çevrelerin tanıdığı bir akademisyendir. Atatürk çizgisinde değil, Öcalan'ın düşüncelerine yakın bir çevrededir." diye konuştu.

Ahmet Özer'in Anayasa'dan "Türk milleti" tanımının çıkarılmasını, ülkedeki bütün okullarda Türkçe ve Kürtçe olmak üzere iki dilli eğitim istediğini ifade eden Özdağ, Özer'in Kürtçenin seçmeli ders olarak okutulmasını yetersiz bulduğunu belirtti.

Özer'in "yerel yönetimlerin kendi parlamentolarıyla yönetilmesi ve kendi savunma birlikleri olması gerektiğini" söylediğini anlatan Özdağ, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisinin Esenyurt'ta aday gösterdiği Ahmet Özer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Cumhuriyet'e düşmanlık adına her türlü fikri açıklamış ve bunu siyasette de uygulamanın mücadelesini vermiştir. Biz Zafer Partisi olarak Esenyurt'ta, İstanbul'da ve bütün Türkiye'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten taviz vermeyen, İstiklal Savaşı'mızın sonuçlarından, Cumhuriyet'in kuruluş esaslarından taviz vermeyen bütün yurttaşlarımızı, Zafer Partisini yerel seçimlerde desteklemeye davet ediyoruz. Böylece Atatürk'ün ismini kullanıp fikirlerine, emanetine ihanet edenlere gereken dersi demokratik hukuk devletinin kuralları içerisinde sandıkta vermeleri gerektiğini düşünüyor ve bu dersi vermelerini istiyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Zafer Partisi Ümit Özdağ Ahmet Özer Esenyurt Partiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti, ödül ne? 20 Mart 2024 Çarşamba Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu? Survivor kim kazandı? 20 Mart Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Survivor CANLI izle! 20 Mart Çarşamba TV8 Survivor HD izleme linki! Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 153. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! Bir Sevdadır canlı izle! TRT 1 Bir Sevdadır. 7. bölüm canlı yayın izleme linki Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 20 Mart 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 21 Mart Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 20 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Bağcılar'da işkence odasında çocuk istismarı olayı nedir? Metin Şenay tutuklandı mı, ne oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title