ÜMİT ÖZDAĞ: BU SEÇİMİN SONUCUNU ZAFER PARTİSİ, ATA İTTİFAKI BELİRLEYECEK

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sandıkta en büyük sürprizi ATA İttifakı'nın yapacağını belirterek, 'Bu seçimin sonucunu ne HÜDAPAR ne HDP belirleyecek.

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sandıkta en büyük sürprizi ATA İttifakı'nın yapacağını belirterek, 'Bu seçimin sonucunu ne HÜDAPAR ne HDP belirleyecek. Bu seçimin sonucunu Türk milleti ve Zafer Partisi, ATA İttifakı belirleyecek' dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Yasama Dönemi Milletvekili Genel Seçimleri için çalışmalarını Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürdürdü. Partililerin araç konvoyuyla ilçeye gelen Özdağ, seçim otobüsünden vatandaşları selamladı. Esnafı ziyaret eden Özdağ, gazetecilere açıklama yaptı.

ATA İttifakı ve Zafer Partisi olarak seçim çalışmalarına devam ettiklerini belirten Özdağ, "ATA İttifakı ve Zafer Partisi sandıklarda en büyük sürprizi yapacak şekilde geliyor. İstedikleri kadar ambargo koysunlar, görmemezlikten gelsinler, bu seçimin sonucunu ne HÜDA PAR ne HDP belirleyecek? Bu seçimin sonucunu Türk milleti ve Zafer Partisi, ATA İttifakı belirleyecek. Derin bir dip dalganın nasıl geldiğini her yerde görüyoruz ve kimse Türk milletinin elinden devletini alamayacak. Kimse 13 milyon sığınmacı ve kaçağı bu ülkede tutamayacak. Hepsini vatanlarına yollayacağız" ifadelerini kullandı.

'SEÇİM GÜVENLİĞİ YOK'

Seçimlerle ilgili en büyük sorunun seçim güvenliği olduğunu söyleyen Ümit Özdağ, "Seçim güvenliği bu ülkede yok. Seçim güvenliği yok, çünkü Süleyman Soylu İçişleri Bakanı. Süleyman Soylu, 14 Mayıs'ı bir darbe girişimi olarak nitelendirdi. Açıklaması karşısında AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir şey söylemiyor ve susuyor. Onu görevden almıyor. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu hadsiz açıklama karşısında konuşmadığını görüyoruz. Bu kabul edilebilir bir şey değil" diye konuştu.

'TAYYİP KAZANACAK BİZİ BERABER SURİYE'YE GÖNDERECEK'

Manavgat'taki programının ardından Özdağ'ı Serik ilçesinde partililer Çınaraltı Meydanı'nda karşıladı. Atatürk Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Özdağ, partisine destek istedi. Gençlerle fotoğraf çektiren Özdağ, caddede ilerlerken ilçede yaşayan bir Suriye vatandaşı yanına geldi. 'Sen bizi sevmiyorsun' diyen Suriyeliye Özdağ, "Şam'ı, Halep'i özlemedin mi?" diye sordu. Suriye vatandaşı da "Burası aynı toprak. Tayyip kazanacak, bizi beraber Suriye'ye gönderecek" dedi. Suriye vatandaşı, Ümit Özdağ'a çiçek verip seçimlerde oy kullanamayacağını belirtti. Özdağ, "Beni de mi yolluyorsun Suriye'ye. Ben seni bırakırım Halep'e de Şam'a da. Sen seçimleri dışarıdan izleyeceksin. Vatanınıza gitmek istiyorsanız oyunuzu Zafer Partisi'ne ve Ümit Özdağ'a verin" diye konuştu. Özdağ, esnaf ziyaretleri sonrası ilçeden ayrıldı. (DHA)