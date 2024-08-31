Ümit Besen ve Pamela Kırklareli'nde Zafer Bayramı konseri verdi
Kırklareli Belediyesi tarafından düzenlenen programda Ümit Besen ve Pamela, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla konser verdi. İlk olarak Ümit Besen sahne aldı ve sevilen şarkılarını seslendirdi. Daha sonra sahneye Pamela'yı davet eden Besen, birlikte şarkı söyledi. Konserin ardından Belediye Başkanı Derya Bulut, Ümit Besen ve Pamela'ya çiçek ve plaket verdi.
Kırklareli'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Ümit Besen ve Pamela konser verdi.
Kırklareli Belediyesince Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda ilk olarak Besen sahne aldı.
Sevilen şarkılarını seslendiren Besen, daha sonra sahneye Pamela'yı davet etti.
Ümit Besen ve Pamela, bir süre birlikte şarkı söyledi.
Konserin ardından Belediye Başkanı Derya Bulut, Besen ve Pamela'ya çiçek ve plaket verdi.