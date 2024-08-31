Üye Girişi
Haberler

Ümit Besen ve Pamela Kırklareli'nde Zafer Bayramı konseri verdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Belediyesi tarafından düzenlenen programda Ümit Besen ve Pamela, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla konser verdi. İlk olarak Ümit Besen sahne aldı ve sevilen şarkılarını seslendirdi. Daha sonra sahneye Pamela'yı davet eden Besen, birlikte şarkı söyledi. Konserin ardından Belediye Başkanı Derya Bulut, Ümit Besen ve Pamela'ya çiçek ve plaket verdi.

Kırklareli'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Ümit Besen ve Pamela konser verdi.

Kırklareli Belediyesince Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda ilk olarak Besen sahne aldı.

Sevilen şarkılarını seslendiren Besen, daha sonra sahneye Pamela'yı davet etti.

Ümit Besen ve Pamela, bir süre birlikte şarkı söyledi.

Konserin ardından Belediye Başkanı Derya Bulut, Besen ve Pamela'ya çiçek ve plaket verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Belediyesi Derya Bulut Ümit Besen Pamela Müzik Eğitim Güncel Haberler

8 yaşındaki kayıp Narin'in amcası olan mahalle muhtarı gözaltında

8 yaşındaki kayıp Narin'in amcası olan mahalle muhtarı gözaltında

 CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı

CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı

 Devlet hastanesinin acil servisine silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı

Devlet hastanesinin acil servisine silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'ye gösterdiği nezaket tebrik törenine damga vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'ye gösterdiği nezaket tebrik törenine damga vurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
31 Ağustos Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Akşehir, Ilgın elektrik kesintisi 31 Ağustos Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Muratpaşa, Kumluca, Aksu elektrik kesintisi 31 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehitkamil, Araban, Yavuzeli elektrik kesintisi listesi 31 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Turgutlu, Alaşehir, Kırkağaç elektrik kesintisi 31 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Foça, Karabağlar, Bayraklı elektrik kesintisi 31 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Esenyurt, Şişli, Bağcılar elektrik kesintisi 31 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 31 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi Rüyada askerde olduğunu görmek Rüyada yumurta toplamak ne anlama gelir? Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Alanya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title