Uluslararası Toplumsal Araştırmalar Bilim Derneği Tekirdağ Valisi'ni Ziyaret Etti

Uluslararası Toplumsal Araştırmalar Bilim Derneği Başkanı Dr. Tuncay Murat Atal, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Soytürk ile bir süre makamda görüşen Atal, yeni kurulan derneğin amacı, kuruluş süreci ve etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Dernek başkan yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kaya, Soytürk'e kitap hediye etti.

Vali Soytürk, ziyaret nedeniyle dernek başkanı ve üyelere teşekkür etti.

Ziyaretin ardından Atal, gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek olarak amaçlarının Tekirdağ'ı akademik ve kültürel anlamda uluslararası bir noktaya taşımak olduğunu söyledi.

Atal, uluslararası kongreler düzenlediklerini ifade ederek, "Uluslararası Toplumsal Araştırmalar Bilim Derneği olarak, ülkemizin yetiştirdiği ve geleceği temsil eden genç bilim insanları ile Tekirdağ halkını alanında uzman ve tecrübeli hocalarla buluşturarak, buradan çıkacak fikirlerle şehrimizi uluslararası boyuta taşımak istiyoruz." dedi.

Ziyarette, dernek üyesi akademisyenler de yer aldı.