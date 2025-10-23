İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ve Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) işbirliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Sosyal İnovasyon ve Veri Analitiği Kongresi başladı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hekim Hacı Paşa Konferans Salonu'ndaki kongrenin açılışında konuşan İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, birçok ülkenin sosyal inovasyon konusunda özel stratejiler ve kamu girişimleri geliştirerek bunları ulusal planlarına entegre ettiğini söyledi.

Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinde geliştirilen sosyal inovasyon projelerinin, yükseköğretim kurumlarının toplumsal katkı misyonunda stratejik bir rol oynadığını belirten Köse, şunları kaydetti:

"Yükseköğretim Kurulu ve Yükseköğretim Kalite Kurulunun toplumla etkileşim kriterleriyle birebir örtüşen bu projeler, sosyal sermayeyi güçlendirmekte, politikaların şekillenmesine veri sağlamakta ve sosyal dönüşüme öncülük etmektedir. Bilimsel bilgiyi yerel temsilcilerle buluşturmak, sosyal inovasyon için kilit öneme sahiptir."

Köse, Yükseköğretim Kurulunun 81 ildeki 150 üniversite başlattığı "Bilim Kafe" buluşmalarının dünyada ilk olma özelliği taşıdığını aktardı.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ise kongrenin bu dönemin en önemli sorularına cevap arama çabasının bir yansıması olduğunu belirtti.

Sosyal inovasyonun, insanın insana temas ettiği, toplumsal sorunlara yaratıcı ve adil çözümler üretebildiği bir düşünce sistematiği olduğunu dile getiren Zorlu, "Veri analitiği, çözümlerin hem bilimsel dayanağını hem de geleceğe uzanan yol haritasını oluşturmaktadır. Bu iki alan teknik kavramlara indirgenemez. Sosyal inovasyon ve veri analitiğinin kesiştiği yerde bilgi yalnızca depolanan bir şey olmaktan çıkar, yaşamı dönüştüren bir güce dönüşür." diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da konuşma gerçekleştirdiği etkinlikte Rektör Köse, konuşmacılara plaket takdim etti.

İki gün sürecek kongre, panel oturumlarıyla devam ediyor.