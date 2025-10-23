Haberler

Uluslararası Sosyal İnovasyon ve Veri Analitiği Kongresi Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen kongrede sosyal inovasyonun önemi vurgulandı. Rektörler, bilimsel bilgiyi toplumsal sorunlara çözüm bulma konusunda ve veri analitiğinin rolüne değindiler.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ve Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) işbirliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Sosyal İnovasyon ve Veri Analitiği Kongresi başladı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hekim Hacı Paşa Konferans Salonu'ndaki kongrenin açılışında konuşan İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, birçok ülkenin sosyal inovasyon konusunda özel stratejiler ve kamu girişimleri geliştirerek bunları ulusal planlarına entegre ettiğini söyledi.

Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinde geliştirilen sosyal inovasyon projelerinin, yükseköğretim kurumlarının toplumsal katkı misyonunda stratejik bir rol oynadığını belirten Köse, şunları kaydetti:

"Yükseköğretim Kurulu ve Yükseköğretim Kalite Kurulunun toplumla etkileşim kriterleriyle birebir örtüşen bu projeler, sosyal sermayeyi güçlendirmekte, politikaların şekillenmesine veri sağlamakta ve sosyal dönüşüme öncülük etmektedir. Bilimsel bilgiyi yerel temsilcilerle buluşturmak, sosyal inovasyon için kilit öneme sahiptir."

Köse, Yükseköğretim Kurulunun 81 ildeki 150 üniversite başlattığı "Bilim Kafe" buluşmalarının dünyada ilk olma özelliği taşıdığını aktardı.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ise kongrenin bu dönemin en önemli sorularına cevap arama çabasının bir yansıması olduğunu belirtti.

Sosyal inovasyonun, insanın insana temas ettiği, toplumsal sorunlara yaratıcı ve adil çözümler üretebildiği bir düşünce sistematiği olduğunu dile getiren Zorlu, "Veri analitiği, çözümlerin hem bilimsel dayanağını hem de geleceğe uzanan yol haritasını oluşturmaktadır. Bu iki alan teknik kavramlara indirgenemez. Sosyal inovasyon ve veri analitiğinin kesiştiği yerde bilgi yalnızca depolanan bir şey olmaktan çıkar, yaşamı dönüştüren bir güce dönüşür." diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da konuşma gerçekleştirdiği etkinlikte Rektör Köse, konuşmacılara plaket takdim etti.

İki gün sürecek kongre, panel oturumlarıyla devam ediyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir

Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir
ABD'nin 2 büyük şirkete yaptırım kararı, petrol fiyatlarını uçurdu

ABD'nin dev markaya yaptırım kararı, araç sahiplerini hayli üzecek
İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'a bomba yağdırdı

Ateşkes falan dinlemediler! Ülkenin birçok yerinden duman yükseliyor
Köyü ayağa kaldıran CİMER şikayeti: Burada hayvancılık yapılmasın

Köyü ayağa kaldıran CİMER şikayeti: Ölümcül hastalık tehlikesi var
Kim Kardashian'dan şaşırtan sağlık açıklaması: MR sonucu herkesi korkuttu

Ünlü isim MR sonucunu açıkladı: Rutin kontrolde ortaya çıktı
Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu yaşadığı dehşeti anlattı

Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu yaşadığı dehşeti anlattı
KAP açıklaması geldi! Koç Holding altın madenini 900 milyon liraya sattı

Koç Holding altın madenini milyonlarca liraya sattı
Sarkozy hapishanedeki ilk gecesinde kabusu yaşadı: Kaddafi'yi sen öldürdün

Eski Cumhurbaşkanı hapishanedeki ilk gecesinde kabusu yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.